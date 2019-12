Cardi B uspořádala manželovi narozeninovou oslavu: Vypadala, jako by natáčeli film pro dospělé

Cardi B to se striptérkami pořádně rozjela. Profimedia.cz

Rapper Offset oslavil 28. narozeniny a jeho manželka Cardi B (27) mu vystrojila opravdu nevídaný večírek. Člena skupiny Migos, který jí byl v minulosti nevěrný a málem ho to stálo manželství, vzala do striptýzového klubu, kde se to jen hemžilo obnaženými tanečnicemi a balíky peněz.