Blonďatý kvartet ve sněhu: Bývalá miss nakazila modelingem sestru i malé dcery

Lucie Hadašová pózovala v lyžařském se sestrou a dcerami. Super.cz

"Letos to bylo už popáté a z holek jsou skoro hotové modelky. Za tu dobu se to naučily," míní Lucie, jejíž dcery už pózují i samotně, nejen s maminkou a tetou. "Denisa už to opravdu považuje za vánoční tradici, dokonce to napsala i školního slohu," smála se Lucka.

"Vanesska vyžaduje všechno, co má starší Denisa, takže má letos i stejný účes. Zapletené copy. Ostatně je to i praktičtější třeba na lyžování. Denisa ale nechce mít to stejné, co má Vanessa, takže je kolem toho spousta dohadů," bojuje s některými nástrahami mateřství.

Obě holčičky už lyžují, takže s nimi Lucie brázdí svahy. "Je to super, už nemám obavu vzít si je obě na sjezdovku, když nás tady manžel nechá. Hrůzu mám jenom z lanovky, aby mi z toho jedna nespadla. Holky vůbec hodně sportují. Hrají tenis, chodí na tancování a na plavání. Mají toho docela dost," uzavřela Hadašová. ■