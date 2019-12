Nejslavnější XXL modelka si těhotenství užívá plnými doušky: Zatím přibrala 23 kilo

Ashley Graham Profimedia.cz

Ashley si těhotenství užívá. Dál se věnuje oblíbeným sportům, jen uzpůsobeným jejímu stavu, a ani pracovně nezahálí. Obrovským úspěchem pro ni byla lednová obálka americké Vogue (mimochodem, na té české pózovala rovněž těhotná Petra Němcová (40)), z níž se radovala jako malá. „O tomhle momentu jsem snila celou kariéru, od doby, kdy jsem před dvaceti lety žila v Nebrasce a pózovala do katalogu,“ svěřila Ashley.

Ashley je pyšná na „svou“ obálku magazínu Vogue

Na stránkách se objevil i její muž Justin

Graham s fanoušky sdílí detaily ohledně svých pocitů, ale také tělesných změn. Jen krátce po oznámení těhotenství zveřejnila detailní záběr strií na boku, jímž vyvolala poměrně bouřlivé reakce.

„Během těhotenství jsem zatím přibrala 23 kilo. A to nejlepší na tom je, že je mi to jedno! Nikdy jsem se necítila lépe a jsem vděčná, že moje tělo a syn mi dovolují být stejně flexibilní a mobilní, jak jsem byla. Mezi cvičením, jógou, akupunkturou a lymfatickými masážemi cítím, že jsem konečně přišla na to, jak na těhotenství a jak se cítit co nejlépe,“ svěřila zase v zatím v posledním postu. ■