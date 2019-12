Slezáčkovi se směje i jeho pes! Bořek po deseti letech shodil vousy a takhle to dopadlo

Bořek po deseti letech oholil vousy. Foto: archiv B. Slezáčka

Bořek Slezáček (52) po deseti letech oholil své vousy. Nejde prý o novou image a už se těší, až se k nim zase vrátí. "Točím čtvrt roku německý seriál z 50. let minulého století. Vlasy mi jen ulízali, vousy musely dolů," řekl Super.cz Slezáček.

"Smějou se mi úplně všichni, i pes. Obávám se, že budu mít tři měsíce zhoršenou kvalitu sexuálního života," usmívá se moderátor. "Hřebejk sice říkal, že vypadám jako Peter O'Toole, ale já myslím, že vypadám jak lívanec," myslí si.

Jen tak mít zpět svůj plnovous nebude, počká si. "Rostlo to roky, minimálně jeden rok to trvat bude," tipuje Bořek, který se od dubna objeví také v muzikálu Děti ráje, který se po pěti letech vrací do Prahy. "Tam je možnost, že už budu vypadat trochu normálně. Ale zázrak neslibuju," dodal se svým pověstným humorem Slezáček. ■