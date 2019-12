Tamaru Ecclestone s manželem oloupili o šperky za pořádný balík. Profimedia.cz

Sotva se za modelkou a televizní hvězdou Tamarou Ecclestone (35) v pátek zaklaply dveře a s manželem na svátky odcestovali mimo své honosné sídlo v Londýně, vloupali se do jejího domu zloději a odcizili šperky v hodnotě neuvěřitelných 1 516 455 000 korun, jak informoval The Sun.

Dcera bývalého šéfa Formule 1 Bernieho Ecclestona (89) je prý incidentem zdrcená. Dům Tamary a Jaye Rutlanda se nachází na nejstřeženější ulici v Londýně přezdívané Billionaire's Row, která je navíc nonstop hlídaná bezpečnostními hlídkami.

Podle Sunu se hlídky dokonce nacházely v době loupeže v domě, jenž čítá 57 pokojů. Tři lupiči vnikli do domu přes zahradu a zamířili rovnou k sejfům. Vyrušila je ochranka, ale i tak si odnesli mimo jiné prsteny, náušnice a svatební dar v podobě náramku od Cartiera, jenž má sám hodnotu téměř dva a půl miliónu korun.

Svědci zaznamenali u domu tři policejní vozy v půl dvanácté v noci. „Je to šokující, jde o jeden z nejhlídanějších domů v Londýně na bedlivě střežené ulici,“ sdělil zdroj a doplnil, že loupež trvala 50 minut. Zloději se zaměřili pouze na sejfy, které byly údajně dobře schované.

Tamařin mluvčí loupež potvrdil, vyjádřil se i mluvčí metropolitní policie. „Doposud nebyl nikdo zatčen, vyšetřování pokračuje,“ uvedl. V ulici miliardářů kromě Ecclestone žijí například majitel realitní firmy Foxtons Jon Hunt, podnikatel Roman Abramovič, brunejský sultán nebo nejbohatší muž Číny Wang Jianlin.

Není to poprvé, co byl nějaký člen této zámožné rodiny okraden. Tamařina bývalého švagra Jamese Stunta údajně v roce 2017 oloupili o majetek v hodnotě téměř tří miliard. Policie tehdy uzavřela případ po několika měsících, ale k žádnému zatčení nedošlo. V roce 2010 pak oloupili i jejího otce Bernieho, a to přímo před zraky jeho přítelkyně. Ukradli mu šperky v hodnotě šesti miliónů. ■