Už není jen hvězda Comebacku a Ulice: Jak si Matouš Ruml užíval stříbro ze StarDance?

Matouš Ruml skončil ve StarDance na druhém místě. Super.cz

Na vítězství to ale nestačilo a oblíbený herec skončil na druhém místě za vítěznou Veronikou Kubařovou. A měl velkou radost.

„Bylo to neuvěřitelné. Celé finále jsem si užíval i na tom parketě. Sice ten první tanec jsem byl trochu nervózní, ale pak jsem si řekl, hele vždyť my jsme už vyhráli, pro mě to je vítězství. Jak už jsem říkal, vyhrál duch StarDance, a my všichni tanečníci a netanečníci, cítil jsem, že jsme na tom tak všichni, a to jsem pociťoval od prvního do posledního tance,“ svěřil po sobotním večeru Matouš.

Nervozitu pociťovala i jeho taneční partnerka. „Byla nervozita, ale byla zdravá. Věděla jsem, že nás čeká hezký zážitek a že si to užijeme, i kdybychom tam měli spadnout,“ svěřila Natálie, která se stejně jako Matouš těší na volno. „Těším se, až se opravdu vyspím, a že ten odpočinek bude dlouhodobější,“ svěřil herec, který v poslední době takřka nespal.

Po odpočinku během Vánoc se ale dvojice zřejmě pustí do tančení znovu, už teď jim totiž chodí nabídky na nejrůznější vystoupení. „Rozhodně budu chtít tančit dál, nabídky chodí, nevím, co jsem ještě schopný s mým časovým harmonogramem zvládnout, ale nebráním se tomu,“ dodal herec. ■