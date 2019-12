Tanečník Veroniky Kubařové má velký problém: Prohrál sázku s Jakubem Vágnerem a čeká ho náročné období

Jakub Vágner a Michaela Nováková skončili ve StarDance třetí. Super.cz

Jeho píle se mu vyplatila. Diváci je poslali do finále, kde obsadili krásnou třetí příčku. StarDance vyhrála Veronika Khek Kubařová.

„Jsem nesmírně šťastný a myslím si, že je to absolutně spravedlivé. Strašně přeji vítězství Verunce a Dominikovi, protože my jsme jim fandili od samého prvopočátku. Já jsem jim předpověděl, že zvítězí, a zopakuji to znovu, aby to Dominik dodržel. Slíbil mi, že když s Verunkou vyhraje, tak přestane kouřit, takže teď má velký problém,“ řekl po finále se smíchem Vágner.

Ten se velmi spřátelil nejen s vítěznou dvojicí. „Já jsem ve Verunce a Dominikovi našel úžasný kamarády a přátele. Stejně tak i v Matoušovi a Natálce, takže si myslím, že se budeme vídat i nadále. Pro nás ta sestava byla úžasná a myslím si, že jsme si to na začátku takhle všichni přáli,“ řekl Jakub, který se už velmi těší do přírody a na ryby.

Dokonce plánuje vycestovat co nejdříve. „Odlétám velmi brzy, potřebuji zase nabít baterky v mém světě,“ řekl dobrodruh s tím, že přestože teď poletí jeho taneční střevíce do kouta, rozhodně se jich nezbaví.

„Těším se na další natáčení pro Českou televizi, mám hodně projektů a občas si možná půjdeme s Míšou zatancovat na nějaký ples,“ dodal závěrem Vágner. Zda je mezi ním a krásnou tanečnicí i něco víc než jen přátelství, ale neprozradil. ■