Expartneři Hunčárová a Onder na finále StarDance skončili v objetí: Jak to spolu teď tanečníci mají?

Lucie Hunčárová s Honzou Onderem Michaela Feuereislová

Hunčárové vztah s Ridim nevyšel, vyšlo letos v létě najevo.

Přestože to mezi bývalými partnery a tanečníky nějakou dobu vřelo, Lucie s Honzou jsou už opět přátelé. Společně se potkali i na finále StarDance, kde se také v objetí ochotně vyfotili. „Jsme kamarádi a občas spolu pracujeme. Je to fajn,“ svěřil se během StarDance Onder.

Půvabná blondýnka se ale nefotila pouze s ním. Ochotně zapózovala také se sympaťákem, který jí dělal doprovod. Nedávno nám také přiznala, že se v její blízkosti objevil nový muž. „Já o tom ještě nechci moc mluvit, protože je to úplně čerstvé. Je to člověk, který není pro média známý, není to žádná celebrita. Asi bych ho do toho nerada tahala a vystavovala stresu,“ prozradila Super.cz o tajemném muži Lucie s tím, že na StarDance by ho ale ráda vzala.

„Hrozně rád by někdy viděl StarDance naživo, ale přesně z tohoto důvodu se mnou nešel. Tohle prostředí nezná, je z jiné branže, takže by se toho mohl leknout,“ rozesmála se Hunčárová. ■