Úrazy, bolístky a svalová únava: Vítězka StarDance Veronika Kubařová promluvila o tom, jak má zhuntované tělo

Vítězkou StarDance se stala Veronika Khek Kubařová. Co řekla o unaveném těle i dojemném vystoupení?

Půvabná herečka se během posledního večera soutěže rozhodla svému tanečnímu partnerovi za vše poděkovat. Poklonu se mu rozhodla vystřihnout během freestyle tance, kdy dojala k slzám nejen Dominika. Jejich tanec na píseň Potměšilý host od Hany Hegerové totiž doprovodila svým zpěvem.

„Vzniklo to koncem minulého týdne, kdy jsme měli uzavřít, co budeme tancovat, protože jsme to neměli připravené, prostě jsem se to učila a zpívala si to. Nebylo úplně záměrem dojít až k emocím. Záměrem bylo dát dárek Dominikovi, protože to bylo celé krásné a věci nestačí. Chtěla jsem dát něco pocitového, nějaký zážitek, dávám ráda i k Vánocům zážitky,“ svěřila Veronika, která svým výkonem všem vyrazila dech.

„Bála jsem se, aby to klaplo, a abych mu nedala dárek, který nebude povedený. Mám radost, že to celé klaplo, že jsme si u toho zatancovali, že jsem si zazpívala a Dominika to potěšilo,“ svěřila Kubařová, která rozplakala nejen své rodiče, porotce StarDance Richarda Genzera nebo Dagmar Havlovou v publiku, ale i všechny ostatní u televizních obrazovek.

„Já jsem byl tak v transu, že jsem v ten moment skoro zapomněl vyjít. Bylo to neskutečný, mě už dojal ten příspěvek, kde Verča o mně mluvila, celkově to bylo vyvrcholení té dřiny, půl roku neskutečné práce a krásného času,“ okomentoval její taneční a pěvecké vystoupení Dominik.

Čerstvá královna tanečního parketu svěřila, že chce rozhodně s Dominikem tančit dál, jen si teď musí dát dohromady své zhuntované tělo.

„Mám spoustu úrazů, bolístek, takže potřebuji, aby se tělo zahojilo. Je to na hraně, ta svalová únava, takže potřebuji odpočinek, napéct nějaké cukroví, připravit se na Vánoce a všechno to zpracovat, protože mám pocit, že teď jsem se po půl roce teprve zastavila,“ dodala pro Super.cz Veronika. ■