Mají spolu něco? Bratr Jakuba Vágnera naznačil, jak je to mezi rybářem a jeho krásnou tanečnicí ze StarDance

Jakub Vágner a Michaela Nováková skončili třetí. Michaela Feuereislová

O tom, že to jiskří mezi letošními favority Jakubem Vágnerem (37) a tanečnicí Michaelou Novákovou, se dohadovali televizní diváci již od prvního dílu. Dvojice si skvěle rozuměla, a to nejen před televizními obrazovkami, ale i na tanečním sále, kde společně trávili veškerý svůj čas.

Jakub Vágner ve StarDance

Super.cz

Půvabná brunetka objevila taneční talent v dobrodruhovi a rybářovi hned na začátku. A nejen díky ní, ale také neuvěřitelné píli a podpoře diváků, se tahle dvojice, která na sobě neustále visela pohledem, probojovala až do finále.

Chemii mezi nimi viděli nejen diváci, ale i porota. „Ta chemie, jaká mezi vámi je, z vás sálá,“ vyjádřil se na jejich adresu Jan Tománek. A při posledním večeru naťuknul i bratr Jakuba Vágnera, že by mezi nimi mohlo být něco víc. „Tak co kámo, Míša už je v rodině, nebo jak to je?“ napsal si Karel Vágner ml. pod jejich společné video na sociální síti.

Fanoušci se okamžitě shodli, že pár dílů jsou Kuba s Míšou něco víc než jen taneční partneři. „Já bych řekla, že už pár kol jsou,“ svěřila jedna z divaček. „Já doufám, že ano, moc jim to sluší,“ dodala další.

Jakuba a Míšu přišla na velké finále podpořit skoro celá rodina. Nechyběl právě starší bratr Karel s manželkou Simonou Krainovou (46), maminka Monika s Jakubovou tetou, ale také sestry, které rybáře po celou soutěž podporovaly v publiku. ■