Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička vyhráli StarDance.

Na druhém místě skončili herec Matouš Ruml (34) a Natálie Otáhalová. Bronz berou rybář Jakub Vágner (37) a Michaela Nováková.

"Chci poděkovat všem, kteří se o nás tady starají, abychom tady byli krásní, děkuji porotě za všechno, co o nás řekla, protože nás to fakt posouvalo dál a nic si nebereme osobně a máme vás dál rádi, celé partě za to, že to fakt bylo neuvěřitelných půl roku intenzivního života a já jsem ráda, že jsme se fakt našli. Strašně moc děkuji mým rodičům, kteří tady vždycky byli se mnou, mému manželovi, který to celé neskutečně dával, protože to fakt bylo se mnou těžké," řekla po vyhlášení výsledků dojatá Kubařová, která vychválila i svého tanečního partnera a diváky.

"A samozřejmě úplně nejvíc chceme poděkovat těm, kteří nám poslali hlasy, a děkuji Dominikovi, protože on je pro mě opravdu štěstí v téhle soutěži, je to výjimečný člověk, tanečník, choreograf, a to je mu teprve 23, let, je prostě fakt boží, bylo to nádherných půl roku," dodala nadšená herečka.

Kubařová s Vodičkou zatančili rumbu, tango, freestyle s scénický tanec. Jejich tango bylo podle porotce Jana Tománka nejlepším standardem této řady. Získali za něj 39 bodů, stejně jako za rumbu. Čtyři desítky a obrovský aplaus diváků jim vynesl freestyle. Kubařová zpívala píseň Hany Hegerové Potměšilý host. A zároveň tančila, čímž dojala diváky i porotu.

Soutěžící zatančili ve velkém finále celkem pět tanců. Páry divákům předvedly svou nejlepší latinu, nejlepší standard, freestyle a svůj nejlepší tanec vůbec, který čekal na trojici párů ve druhé polovině finále a hodnotili jej pouze diváci a porota pouze slovně.

Diváci ve finále viděli také ukázky tanců všech doposud vypadlých soutěžících. Na závěr StarDance všechny potěšil společný valčík, kteří soutěžící tančili za zpěvu písničky od Xindla X. ■