Fanoušci se brzy dočkají: Ivana Gottová oznámila, kdy bude hotový hrob Karla Gotta na pražských Malvazinkách

Fanoušci se neustále zajímají o to, kdy bude zpěvák Karel Gott (✝80) pohřben na pražských Malvazinkách, které si sám Mistr přál jako místo svého posledního odpočinku .

Řada fanoušků by se ráda přišla poklonit ke zpěvákově hrobu o vánočních svátcích. A podle slov vdovy Ivany Gottové (43) by se jim to mělo splnit.

„Paní Ivana Gottová společně s architektem již několik týdnů intenzivně pracuje na tom, aby místo posledního odpočinku Karla Gotta bylo co nejdříve hotovo,“ napsala Super.cz mluvčí rodiny Gottových Aneta Stolzová.

Záznam: Zádušní mše za Karla Gotta v katedrále sv. Víta

„Aby bylo místo posledního odpočinku důstojné osobnosti Karla Gotta, nebylo možné mít jej připraveno během dnů,“ dodala mluvčí s tím, že na Vánoce už by měl být hrob hotov.

„Paní Gottová dělá vše pro to, aby na Vánoce bylo vše hotovo tak, aby lidi mohli přijít na hřbitov na pražských Malvazinkách uctít památku pana Gotta a zapálit svíčku. Jakmile bude hrob připraven, paní Gottová oznámí konkrétní místo na stránkách www.karelgott.com,“ uzavřela Stolzová. Do té doby Gottová žádá o respekt a nenarušování přípravných prací na Malvazinkách.

Karel Gott zemřel 1. října. Zpěvák podlehl akutní leukémii.