Pavlína Pořízková upřímně: Nemám se dobře, napsala čtvrt roku po smrti manžela Rica Ocaska

Pavlína Pořízková se za Rica Ocaska provdala v roce 1989. Profimedia.cz

„Jak se máš? JAK se máš? Ale vážně: Jak se máš? Nemám se dobře. Smutek. Vztek. Momentálně žádná pevná půda pod nohama - nejistota ve všech relevantních a důležitých oblastech mé budoucnosti. Trochu se pod tíhou toho všeho hroutím. Nejistota ve všem, kromě lásky,“ píše Pavlína.

Největší oporou jí byli a jsou přátelé. „Mí úžasní a skvělí přátelé a rodina, všichni se objevili hned poté, co nás zasáhla tragédie, a drželi mě, plakali se mnou, opili se se mnou a zuřili se mnou, pak mě pevně objali a o věci se postarali. Všechno, co jsem do našeho přátelství vložila, se mi teď stokrát vrátilo,“ uvedla Pořízková s tím, že díky lidem, které kolem sebe má, „bude ok“.

Oporu potřebovala i ve dnech, kdy média začala řešit dědictví. Americký web Page Six uvedl, že měl Ocasek vyčlenit svou ženu z poslední vůle. Pořízková na zprávy následně zareagovala: „O závěti jsem věděla ode dne po Ricově smrti. Vše, co jste ode mě od té doby slyšeli, bylo navzdory tomu,“ napsala k rodinné fotce a s hashtagem „láska nikdy neumírá“.

Pořízková se za hudebníka Ocaska provdala v roce 1989, mají spolu syny Jonathana a Olivera. V roce 2018 oznámili rozluku, jež v té době už rok trvala. Pavlína tehdy v prohlášení uvedla, že s Ocaskem už sice netvoří pár, ale stále mezi nimi panuje hluboká láska. Byla to právě Pořízková, která Ocaska našla v posteli bez známek života. ■