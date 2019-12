Josef Abrhám a Libuška Šafránková na archivním snímku Profimedia.cz

Ačkoli o sobě Josef Abrhám (80) řekl, že je mu trapné se předvádět a herectví vystudoval "jen z pudu sebezáchovy a čirého zoufalství, že z něj nic nebude", ve všech postavách, které kdy ztvárnil na divadelních prknech nebo na filmovém plátně, je nezapomenutelný.

Však o něm také divadelní teoretik a režisér Jaroslav Vostrý (88) řekl: „On nehrál, on tou postavou byl.“ O jeho kvalitách měl okamžitě jasno i kolega a profesor Miloš Nedbal (✝76). Když se Josef Abrhám ucházel o své první angažmá, řekl mu: „Už nemusíte nic předvádět, mně stačilo vás vidět, jak jdete po schodech.“

Začínal jako dělník na stavbě

Herec přišel na svět před 80 lety ve Zlíně. Narodil se 14. prosince 1939 a dětství má spojené především s vůní fantastického taženého štrúdlu, který pekla jeho maminka. O svém budoucím povolání neměl dlouho jasno.

Přemýšlel, že by se jednou mohl stát evangelickým farářem jako jeho dědeček. Chtěl také usednout do kokpitu jako pilot. Jenže na tento sen si musel nechat zajít chuť, protože se mu dělalo špatně i na řetízkovém kolotoči. Líbilo by se mu být i rybářem, jazzovým klavíristou, lyžařem nebo fotografem, ale jako synek z buržoazní rodiny musel nakonec do výroby, kde pracoval jako přidavač na stavbě.

Vynikající na jevišti i ve filmu

Ještě jako dělník se přihlásil na bratislavskou Vysokou školu múzických umění a u zkoušek uspěl. Studium dokončil na pražské DAMU a pak už se mu dveře divadelních scén otevřely dokořán.

Nějaký čas působil v Divadle na Vinohradech a v Národním divadle, ale nakonec dal přednost souboru nově založeného Činoherního klubu, kde exceloval mj. ve hrách Višňový sad, Strýček Váňa, Racek, Revizor, Tři v tom či Audience.

Z Abrhámových filmových rolí připomeňme například mladého pana Mulligana z Pensionu pro svobodné pány (1967), mimořádně plodného poručíka Rudiho Macháčka z Partie krásného dragouna (1970), zoufalého matikáře Jandu z Marečku, podejte mi pero! (1976), stěhujícího se Knotka z Kulového blesku (1978) či fantoma Restaurací a jídelen Dalibora Vránu z Vrchní, prchni! (1980). A samozřejmě i záletného doktora Arnošta Blažeje z televizního seriálu Nemocnice na kraji města (1977).

Trnitá cesta k Popelce

Josef Abrhám je od roku 1976 šťastně ženatý s kolegyní Libuší Šafránkovou (66), se kterou má syna Josefa (41). Svou budoucí ženu okouzlil na první pohled. Když se poprvé setkali v divadle, Šafránková prý okamžitě prohlásila: „Toho si vezmu“.

Jiskra ale přeskočila oboustranně. Chodili se dívat na představení toho druhého a dlouho si vykali. Scházet se mohli díky Pavlu Landovskému (✝78), který Šafránkové pomohl sehnat v Praze byt. Abrhám byl totiž v době jejich seznámení zadaný - randil se zpěvačkou Naďou Urbánkovou (80).

Zpěvačka ale o jeho nové lásce neměla ani tušení. Dozvěděla se vše až jako poslední od své kadeřnice a dlouhou dobu mu měla za zlé, že ji bezmála dva roky vodil za nos.

Více než 40 let tvoří Abrhám s Šafránkovou harmonický pár, kterému všichni závidí krásný vztah. A Naďa Urbánková mu už jistě dávno odpustila. ■