Půjde ve šlépějích maminky? Zuzana Norisová promluvila o své dcerce, která už je školačkou

Snímek se z velké části natáčel v Tatrách, což si herečka užila. „Dostanu se tam, jen když pracuji. Takže zaplať pán bůh, že natáčím filmy, protože jinak bych v Tatrách nebyla. Nelyžuju a byla jsem ráda, když jsem si četla scénář, že moje postava taky nelyžuje a spíš popíjí frťánky a kouká se, jak ostatní lyžují, což já mám stejně. Ne že bych nějak strašně popíjela, ale svařák se sem tam hodí, když je zima,“ svěřila s úsměvem Zuzana a dodala, že blížící se svátky příliš neprožívá.

„Já se nepřipravuji vůbec a snažím se i malé vysvětlit, že letos bude takový Ježíšek, že toho přinese míň. Přijde mi to šílené. Když vidím plné nákupní centrum, tak zdrhám. Říkám si, ať to není o těch dárcích, ale symbolické, že se uvidíme s rodinou,“ řekla Norisová, která právě s rodinou poslední měsíce moc času netrávila. Natáčela show Tvoje tvář má známý hlas a další projekty.

„Vedle Tváře jsem ještě točila jeden český film a jezdila jsem na Slovenko točit seriál. Bylo to náročné, protože když jsem jela domů, tak jsem nejela s malou, ale spíš natáčet. Byl to masakr,“ prohlásila herečka s tím, že to bylo těžké i pro její dcerku Julinku.

„V srpnu jsem ji tady měla s sebou. Je nadšenec do Tváře a byla i na přenosech. A pak začala chodit do školy a byla nešťastná. Bylo to těžší, ten začátek školy neměla jednoduchý,“ svěřila Zuzana s tím, že zda z dcery bude herečka, je zatím ve hvězdách. „Já ji od toho chráním, protože někdy točíme s dětmi a musí se to ohlídat, kolik tam jsou hodin. Někdy natáčí celý den, a to bych nechtěla. Ještě má čas, ale nevím, co by chtěla dělat, ten svět ji baví, ale nechci ji do ničeho tlačit,“ dodala Norisová. ■