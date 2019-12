Sexy Venezuelanka, která umí padat na tisíc způsobů, předvedla své půvaby v podprsence a průhledných kalhotách

Lele Pons Profimedia.cz

Od doby, kdy vytvářela jen vtipná videa, a že tahle holka uměla natočit opravdu hodně vtipné pády, uplynulo už pár let a dnes už je to hlavně zpěvačka a úspěšná influencerka. Její videoklip k písni Celoso má na Youtube přes 279 miliónů zhlédnutí.

Pár z jejích vtipných pádů

Jako internetová a hudební osobnost byla také pozvána na předávání cen Billboard Women in Music a že byla k nepřehlédnutí. Své sexy latinskoamerické křivky oblékla do průhledného kompletu, pod který oblékla jen výraznou latexovou podprsenku. Pánové se rozhodně měli na co koukat. ■