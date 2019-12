7 fotek jubilantky Báry Štěpánové (60): Legendární Babeta z Ordinace, nevěsta v podvazkách i dáma s nevkusem

Bára Štěpánová slaví šedesátku. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a archiv TV Nova

Vstupenku do klubu šedesátnic si žádná dáma nekupuje s radostí na rtech, ale populární vrchní sestra Babeta ze seriálu Ordinace v růžové zahradě si nemusí zoufat.

Štěpánová už několik let vypadá prakticky stejně, a tak lze tvrdit, že minimálně vynalezla nikoliv elixír mládí, ale minimálně lektvar, který čas umí aspoň trošku pozastavit. Herečka je známá svými neotřelými módními kreacemi, za něž sklízí kritiku. Sama si z ní ale nic nedělá.

Bojovnice proti komunismu, která v roce 1986 podepsala Chartu 77, šla vždy proti proudu a rozhodně nepatřila k šedým myškám. Ostatně i na své svatbě s hudebníkem Miroslavem Barabášem to před lety uměla pěkně rozjet. Vdaná už je Štěpánová 10 let. S Barabášem ale ještě před veselkou 14 let žila. Jak s ní šel čas, si připomeňte v galerii. ■