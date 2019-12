Rebelská zpěvačka (66) předvedla nový účes na pankáče a prsa vystavila ve výstřihu kožených minišatiček

Cyndi Lauper Profimedia.cz

To by nebyla Cyndi, aby nějak nevyčnívala z davu. Na předávání dorazila s vlasy obarvenými na žlutého kanárka a rebelským účesem ve stylu mohawk. Svůj nekonvenční outfit doladila ještě červeným pláštěm, který oblékla přes kožené minišaty, ze kterých se jí drala ven prsa.

O Billie Eilish, které předávala cenu, řekla: „Když jsem poprvé Billie slyšela zpívat, zastavil se mi na chvíli dech. bylo to tak emotivní, a tak hluboké. A to i přes ty černý s*ačky, které se jí hrnuly z očí.“ Tím Lauper odkazovala na videoklip When the Party´s Over, kde zpěvačce tečou po obličeji černé slzy.

Ukázka z videoklipu When the Party´s Over