Baculatá zpěvačka na zápase NBA twerkovala v tangách. Snesla se na ni vlna drsné kritiky

Lizzo patří k čím dál většímu množství celebrit, které vyzývají ostatní, aby se měli rádi. Ona sama jde příkladem a zastupuje ženy, které nemají míry modelek, to jim ale nezabrání ukazovat tělo podle gusta. Na pódiu v rámci kostýmů, ale i v soukromí. Příkladem budiž zpěvaččina návštěva basketbalového zápasu v centru Staples, kam dorazila s holým zadkem a o pozornost si řekla tančením a twerkováním do kamery během přestávky. Hráli totiž její hit Juice.

Některé to tak pobouřilo, že se na zpěvačku snesla vlna drsné kritiky, a dokonce se začaly šířit zvěsti o tom, že jí bude propříště zakázán vstup do areny. Lizzo v odpovědi na situaci sice uvedla, že trollové na ni nemají žádný efekt, ale když to říkala, plakala. Haterům vzkázala, že když se jim její pozadí tak hrozně nelíbí, můžou jí ho políbit.

Věc dokonce došla tak daleko, že se ke „kauze“ vyjádřil i prezident Staple centra Lee Zeidman. Ten popřel zákaz vstupu a dodal, že zpěvačka bude v centru „kdykoli vítána“. „Je opravdu směšné, že se šíří takové drby a že lidé je píší bez jakékoli snahy o ověření, zda jsou pravdivé,“ dodal Zeidman. ■