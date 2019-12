Kolegy zdrtila smrt mladého herce a tanečníka (✝14): Nikdo neví, co se stalo

Jack Burns zemřel za neznámých okolností. Profimedia.cz

„Kolem 15:30 v neděli 1. prosince byli ke smrti čtrnáctiletého chlapce v oblasti Esplanade v Greenocku povoláni policisté. Příčina smrti je stále neznámá, policie ji však nevyšetřuje jako násilnou,“ sdělil mluvčí skotské policie E! News.

Burns byl herec a tanečník baletu, v roce 2016 se objevil v seriálu Ochrana svědků a One of Us z produkce Netflixu. Taneční škola Elite Academy of Dance, v níž Burns působil, vydala prohlášení prostřednictvím Facebooku.

„S těžkým srdcem píšeme tento příspěvek. Tragicky jsme přišli o našeho milovaného studenta Jacka Burnse. Jack byl pro všechny inspirací a získal si srdce každého, kdo s ním od roku 2012 pracoval a tančil. My stejně jako Jackova celá rodina jsme zničeni a nemáme slov,“ zněl emotivní příspěvek.

Ačkoliv ve čtvrtek 12. prosince už proběhl i chlapcův pohřeb, příčinu jeho smrti policie doposud veřejnosti nesdělila. ■