Před šesti lety si z populární soutěže StarDance odnesl čtvrté místo, nyní září na parketu s mladými tanečníky. V reklamním spotu na Hanáckou vodku, který běží od listopadu v televizi, předvádí frontman kapely Monkey Business taneční show.

V upravené verzi songu v podání zpěváka Lou Begy si známý zpěvák, herec a moderátor zopakoval taneční průpravu. Chytlavá melodie jen podporuje pocit, že si chcete zatančit v baru s ním. „Nebojím se předvést pár tanečních kroků, rozjedeme spolu mejdan roku…,“ říká v reklamě a odkazuje na claim Hanácké vodky „Čistá vodka, čistá zábava“ s hashtagem #PureSilvestrSpirit. Jak sám říká, rád si po čase zase zatančil v televizi.

Natáčení #PureSilvestrSpirit

FOTO: Palírna U Zeleného stromu a.s.

Proč si vybral spolupráci právě s Hanáckou vodkou? Matěj Ruppert se sám považuje za patriota a těší ho, že se mohl spojit s tradiční českou značkou. „Přesvědčilo mě osobní setkání s panem Haganem, majitelem Palírny U Zeleného stromu, která Hanáckou vodku vyrábí. Působil na mě jako člověk, který žije tím, co dělá. Vyrábí alkoholické nápoje tím nejlepším způsobem, jak to jen jde. Nabyl jsem dojmu, že je to prostě poctivý podnikatel, že chce jednoduše prodat lidem něco, co je opravdu dobré. Což je věc, která u nás pořád trochu chybí.“

Jak spousta lidí ví, vodka je jedním z Matějových oblíbených pití, i když sám sebe nyní považuje spíše za hospodský typ. „Doby, kdy jsme s přáteli trávili i Štědrý večer tak, že jsme si objednali klub a pařili do čtyř do rána, už jsou prostě pryč. Ale vzpomínám na to rád. Tenkrát v jednom z barů dokonce míchali vodku s džusem podle mého vlastního receptu. Bývala to taková sofistikovaná vodka s džusem, akorát ne pomerančovým, ale grepovým a s trochou grenadiny.“

Matěj Ruppert díky Hanácké vodce zavzpomínal na mládí a předvedl taneční kreace

Dneska již dává přednost poklidnějším svátkům s rodinou a přáteli. „I díky kapele přes rok trávím většinou pátky a soboty na akcích, takže si klid a pohodu se ženou a dětmi skutečně užívám. Zvlášť o Vánocích si pak vychutnávám, že můžeme být všichni pěkně spolu.“

Konec roku podle něj vybízí k setkávání s přáteli a silvestrovským party. K těm neodmyslitelně patří také nějaká ta hudba a tanec. „Myslím, že se nám podařilo dát dohromady několik nekomplikovaných kroků, které se může naučit každý a zatančit si je na vánočním nebo silvestrovském večírku – a rozjet společně mejdan roku.“

Co vy, zkusíte si s Matějem také pár tanečních kroků?

Hanácká vodka v sobě spojuje vyváženou jemnost a čistotu. Základ tvoří hlubinná voda z Prostějova a velmi jemný destilát, šestkrát filtrovaný přes aktivní uhlí. Vodku vyrábí podle původního českého receptu Palírna U Zeleného stromu, a.s. (dříve Starorežná Prostějov), která je nejstarší palírnou v Evropě s tradicí výroby destilátů trvající již 501 let. ■