Leona Šenková - Jsem jaká jsem

Zpěvu se ale věnuje i nadále a na svém kontě má zbrusu nový videoklip k písni Jsem jaká jsem. Zpěvačka krev a mlíko, která měla pověst divošky, do svého klipu obsadila své nejbližší.

Jeden důležitý člověk ale na natáčení přeci jen chyběl. A to sice její manžel Karel (42). Mají snad manželskou krizi?

„V novém videoklipu mám své nejbližší. Mámu, tátu, ségry. Nechybí kamarádky, přátelé a především můj syn Karel (4). Co víc si přát. Můj muž Karel ale není komerční typ člověka a já to plně respektuji. Proto v klipu chybí. Jsme spolu už šest let a já věřím, že to tak bude i nadále,“ řekla Super.cz Leona.

Videoklip natáčel její kamarád Kuba Kubín a je dárkem pro všechny zpěvaččiny fanoušky. „Chtěla jsem udělat radost fanouškům a nadělit jim předvánoční dáreček. Pro mě je to důležité, protože je to vlastně 20 let, co mi bylo 6 let, a já měla své první vystoupení v životě. Od té doby mi láska ke zpěvu zůstala,“ pyšní se Leona. Na klip se podívejte ve videu. ■