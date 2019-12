Objeví se opět na filmových plátnech? Princezna Jasněnka promluvila o nabídkách, které jí přicházejí

Michaela Kuklová se věnuje spíše divadlu. Super.cz

Představitelka oblíbené princezny Jasněnky nám ale prozradila, že se tento rok zase začala věnovat filmu. „Za poslední rok jsem nepřečetla jedinou knížku, když už, tak nějak doháním filmy, kde jsem měla velkou mezeru, takže jsem si vyhledala 500 nejlepších filmů a odshora jsem si je pouštěla. Má to úplně jinou dimenzi, když to člověk vidí i po letech,“ svěřila se nám herečka. Nás samozřejmě zajímalo, zda ji zase někdy před kamerou uvidí i její fanoušci.

„Divadlem jsem opravdu dost vytížená, a to si opravdu držím kolem pěti představení a víc nemůžu, protože chci být máma. Občas dostanu nějakou zajímavou nabídku a nedostanu se do toho. Teď přišla jedna zajímavá, a to jsem okamžitě řekla ne, zatím to nedávám, ale přijde to, když bude něco hodně zajímavého, tak to vezmu, to je jasné,“ svěřila Michaela na křtu nové knihy Haliny Pawlowské (64).

Kuklová se chce ještě chvíli věnovat svému dospívajícímu synovi, ale to, že se na plátna vrátí, rozhodně nevyvrací. „Synovi je už jedenáct, já čekám, že uplynou dva tři roky a už bude všechno jinak. Teď je to už takové, že si vychutnávám, že se mnou ještě chce být,“ dodala s úsměvem herečka. ■