Plánuje po letech obléknout bílé šaty? Halina Pawlowská promluvila o svatbě

Halina Pawlowská na křtu své nové kniny Super.cz

Spisovatelka a scenáristka Halina Pawlowská (64) vyslala do světa svou další knihu. Její již třicáté druhé dílo s názvem Takhle jsem si to teda nepředstavovala je nejen plné humoru, kterým je Halina pověstná, ale i autobiografických prvků.

„Pořád se něco děje a inspiraci beru v pocitech. Myslím si, že těch mám víc než na dvaatřicet knih,“ svěřila se na křtu Pawlowská a přiblížila, o čem je její kniha tentokrát. „Hrdinkou je žena, která se rozhodne z lásky postavit si se svým mužem hnízdo, dům, a tím to začne. Takže je to příběh budování si toho domova a o tom, jak to dopadne. Všechno je trochu jinak, než si představovala. A je to vlastně o její rodině, o jejím okolí,“ nastínila spisovatelka.

Hrdinka její knihy po smrti manžela potkala muže svého srdce a opět se vdá. Nabízela se tedy otázka, zda si sama autorka dovede opět představit veselku. Pawlowská se s manželem Zdeňkem rozloučila před šesti lety, zemřel v roce 2013. Poslední roky je šťastná po boku producenta a rodinného přítele Karla Czabana.

„Ano, dovedu si to představit. Všechny pocity jsou autentické a jsou tam autobiografické prvky a myslím si, že ta žádost o ruku je jedním z nich,“ řekla Super.cz s úsměvem Pawlowská. ■