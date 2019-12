Může být spodní prádlo elegantní a zároveň pohodlné? Ano!

Spodní prádlo. Mnohdy opomíjené, přesto stejně důležité jako oblečení, které nosíte přes něj. Není sice běžně vidět, ale má na vás velký vliv. Na to, jak se cítíte. A tak nepodceňujte jeho výběr. Bude se od něj odvíjet váš pocit pohodlnosti i vaše sebevědomí. Vyzkoušejte naše tipy na značkové spodní prádlo, nebudete litovat.

Zda vás u značkového prádla odrazuje vidina nepřiměřeně vysoké ceny, nechte se vyvést z omylu. Za toto značkové prádlo neutratíte mění. Nemusíte si na něj brát půjčku. Je přece jen pro lidi. Je dostupné a zároveň kvalitní.

Ženy oblékají prádlo Calvin Klein

Masová kampaň světové ikony CK “In my Calvins” způsobila, že trend nosit prádlo Calvin Klein zaplavil snad celý svět. Milují jej teenageři, muži a především ženy.

Dámské spodní prádlo Calvin Klein

FOTO: Different.cz

Ty si oblíbily rozmanitost této značky a oblékají dámské spodní prádlo Calvin Klein vždy s úsměvem. Kalhotky a podprsenky v klasických i módních střizích s ikonickými logy jsou pro ženy všech věkových kategorií a typů postav. Calvin Klein totiž nabízí i řadu Plus Size, a tak si i boubelky přijdou na své.

A protože do popředí módy se dostává přiznávání spodního prádla. Zkuste braletky, krajkované či trojúhelníčkové podprsenky nebo sexy body nechat vykukovat z pod košile, topu nebo ve výstřihu šatů. Nebude to ostuda, ale krok vpřed. Protože nic přece není nemožné “In my Calvins”.

Prádlo pro muže od Tommy Hilfiger

Pravého gentlemana poznáte podle jeho gest, chování, anebo vytříbeného vkusu. Nejen skvěle padnoucí oblek je důležitý, ale i skvěle padnoucí spodní prádlo, kterým se pánové rádi pochlubí i v soukromí. Spodní prádlo Tommy Hilfiger nabízí mužům nejen komfortní střihy boxerek a trenýrek z kvalitních materiálů. Široká škála jednobarevných, ale i vzorovaných modelů je už jen bonus, díky němuž si vyberou milovníci decentního stylu, odvážlivci a stylaři.

Spodní prádlo pro muže od Tommy Hilfiger

FOTO: Different.cz

Ale ani dámy u této značky nepřijdou zkrátka. Z dámského spodního prádla Tommy Hilfiger bude každá paf! Trendy “braletky” s brazilkami, sexy metalické komplety podprsenek a kalhotek i na vrchol stoupající body v ikonických barvách TH, to je splněný sen každé z nás.

Spodní prádlo (nejen) pro páry

Česko-Slovenská značka Slippsy vyrábí spodní prádlo srdcem, a tak si brzy získá i to vaše! Trenýrky hravých designů jsou pro ženy i muže, na doma i běžné nošení. Ideální jsou pro páry, kteří se nebojí dát najevo své souznění, potrpí si na stejné oblečení, anebo si zkrátka nechtějí neodolatelné Slippsy mezi sebou závidět.

Spodní prádlo Slippsy

FOTO: Different.cz

Trenýrky Slippsy navíc lze doplnit stylovými domácími papuči nebo ponožkami, a tak budete doma vždy dokonale vyladěni. ■