Poslední sbohem Gottovi, Pomejemu, Srstkovi, Munzarovi… Zavzpomínejte na slavné, kteří nás v roce 2019 opustili

V roce 2019 nás opusili Karel Gott, Aťka Janoušková či Jiří Pomeje. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Herminapress

Koncem ledna přišla zpráva o smrti herečky Marie Kyselkové, kterou si diváci napříč generacemi pamatují především z pohádky Princezna se zlatou hvězdou. Představitelce princezny Lady bylo 83 let.

Jen pár dní nato se objevila další smutná zpráva, do hereckého nebe odešel Luděk Munzar (✝85). V minulosti prodělal rakovinu ledvin a prostaty, potýkal se i s problémy se srdcem.

Začátkem února odešla další legenda českého filmu, režisér filmů Pane, vy jste vdova!, Tři oříšky pro Popelku, Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodníků v Čechách či seriálů Arabela a Létající Čestmír - Václav Vorlíček. Bylo mu 88 let.

Herec Petr Oliva, jenž propůjčil hlas Robertu Redfordovi, Pierru Richardovi či Bodiemu z britského seriálu Profesionálové, zemřel rovněž začátkem února. Bylo mu 75 let.

Ve věku 85 let v únoru zemřel kameraman Stanislav Milota. Podlehl zápalu plic.

V únoru odešel také filmový loupežník ze známé pohádky Lotrando a Zubejda Jiří Pecha (✝74). Domovskou scénou Pechy bylo brněnské Divadlo Husa na provázku, diváci jej znají také z filmů jako Pupendo, Musíme si pomáhat nebo Anděl Páně.

Konec února přinesl zprávu o smrti Jiřího Pomejeho (✝54). Herec a dabér podlehl rakovině. Nemoc mu napadla kyčelní kloub a následně se mu vrátila do krku. Herec v prosinci podstoupil ozařování, chemoterapii lékaři v jeho případě vyloučili. Začátkem roku byl převezen do soukromé Nemocnice Na Pleši.

Krátce před svými 89. narozeninami začátkem března zemřela herečka a dabérka Aťka Janoušková. Fanoušci její hlas znali především z pohádek Včelka Mája, Příběhy včelích medvídků nebo Broučci.

V březnu hudební scénu zasáhla informace, že zpěvák a baskytarista Robert Hlavatý prohrál boj s leukémií. Bylo mu pouhých 50 let.

Jako rána z čistého nebe byla zpráva o úmrtí šiřitele pozitivní nálady a největšího českého šoumena Daniela Nekonečného (✝52). Koncem března byl nalezen bez známek života ve svém domě, příčinou smrti byl infarkt.

V květnu po dlouhé nemoci zemřel Václav Postránecký. Herec poslední měsíce trávil v nemocnici, zesnul obklopen rodinou. Postránecký od 70. let působil v Národním divadle, neodmyslitelně je spjat také s rolí jednoho z tatínků v komedii S tebou mě baví svět. Diváky bavil i v seriálech Cirkus Humberto nebo Byl jednou jeden dům.

V červenci ve věku 92 let zemřela herečka Alena Karešová, kterou si diváci mohou pamatovat jako fyzikářku ve filmu Bota jménem Melichar či Pláničkovou v komedii Slunce, seno, jahody. Svému příteli Zdeňku Troškovi svěřila, že už ji život ke konci nebavil.

V červenci odešel také herec a kaskadér Zdeněk Srstka (✝83). Známý byl např. z filmu Marečku, podejte mi pero!, odkud pochází nestárnoucí hláška „Hliník se odstěhoval do Humpolce“; čtvrt století se na obrazovkách objevoval jako moderátor pořadu Chcete mě?. V 80. letech bavil diváky v populární show Možná přijde i kouzelník.

První říjen se zapsal černým písmem do srdcí fanoušků Karla Gotta (✝80), který podlehl leukémii. O tom, že s nemocí bojuje, zpěvák informoval krátce předtím, než doma na Bertramce obklopen blízkými vydechl naposledy.

Jen osm měsíců po manželovi Stanislavu Milotovi zemřela začátkem října v požehnaném věku 92 let herečka Vlasta Chramostová. Diváci si ji nejvíce pamatují ze snímku Spalovač mrtvol a Je třeba zabít Sekala. Od 50. do 70. let působila v Divadle na Vinohradech. Po podpisu Charty 77 nesměla hrát, na jeviště se vrátila až po roce 1989.

Janu Drbohlavovou si fanoušci budou pamatovat především jako „zubatou“ učitelkou Peškovou z filmu Dívka na koštěti nebo paní Hermannovou z Arabely. Drbohlavová byla také znamenitou dabérkou. Jejím hlasem promlouvala Nšo-či ve filmech o Vinnetouovi či profesorka McGonagallová ve filmech o čarodějnickém učni Harrym Potterovi. Zemřela ve věku 78 let.

Koncem listopadu otřásla slovenskou divadelní scénou náhlá smrt mladé herečky Moniky Potokárové (✝27). Média informovala o sebevraždě. ■