Sexy australská herečka předvedla své nahé tělo a vysmála se instagramovým modelkám

Sophie Monk Profimedia.cz

Na svůj účet přidala dvě fotografie, jak si nahá užívá na pobřeží horkého sluníčka, a hned za ně přidala video, kde z vody vylézá. V něm už ovšem není tak oslnivá jako na fotkách, protože, jak si sama stěžuje, má slanou vodu v očích a nic nevidí.

K nafocené sérii si v popisu nemohla nerýpnout do influencerek: „Označte svého přítele, pokud vám nedělá fotky na Instagram. Realita. Počkejte si na to závěrečné video, opravdu nechápu, jak to ty influencerky dělají?“

K videu se dostanete posouváním šipkou vpravo na fotce:

Sophie Monk si možná budete pamatovat z její malé role v parodii na sladké romantické bijáky s názvem Děsnej doják. Už v něm ukázala, že je nejen sexy ale i vtipná. ■