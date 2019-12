Auto mladého českého zpěváka zůstalo po nehodě na odpis. Vrak použil jako kulisu v klipu

SEBASTIAN - Cizinka ft. Adam Mišík

„Písnička vznikla v souvislosti s tím, že se moje přítelkyně odstěhovala a mělo to pro nás znamenat definitivní tečku za naším vztahem. Po skoro dvou měsících, co jsme spolu nebyli v kontaktu, jsem si uvědomil, že věci, co mám na srdci, už jí osobně asi nikdy neřeknu, tak jsem napsal píseň s přáním, aby se mi o ní už nikdy nezdálo a mohli jsme se pohnout z místa,“ řekl Sebastian, pro kterého jde o intimní záležitost.

Svým způsobem i pro Mišíka: „S Adamem máme jedno společné, a to velkou osudovou lásku, která byla spíš nešťastná než obráceně. Když jsem singl Cizinka dával Adamovi poslechnout, začal si prozpěvovat, a nakonec jsme se sešli ve studiu, kde jsme song předělali a upravili, aby to nevyznělo, že to zpíváme sobě navzájem,“ dodal zpěvák.

Ten si v klipu oholí hlavu, Adam v roli sedne podnapilý za volant a srazí dívku. Auto, které je v klipu použité, je Sebastianovo. Vůz dal do servisu, při zkušební jízdě ale došlo k nehodě, po níž zůstal na odpis. Tak jej použil jako kulisu. Nikomu se naštěstí nic nestalo. ■