Beyoncé a její sestřenici jako náctileté sexuálně obtěžovali, tvrdí otec zpěvačky Mathew Knowles

Beyoncé s otcem Mathewem Knowlesem Profimedia.cz

Když jim bylo pouhých 16 let, vyrazily na turné s kapelou Jagged Edge. Dva ze členů prý nezletilé zpěvačky sexuálně obtěžovali. „Holky mi volaly s tím, že je neustále obtěžují a mají nějaké narážky. To jsem nemohl trpět, musel jsem je dostat z toho autobusu,“ svěřil v rámci proma nové knihy Destiny's Child: The Untold Story.

Dívky se členy Jagged Edge na turné sdílely autobus. Mathew je z něj prý nechal vyhodit někde v Louisianě. „Musel jsem jednat rychle, byly nezletilé a já měl za ně zodpovědnost." Moderátor se ho také zeptal, jak situaci snášel jako otec jedné z obtěžovaných dívek, ale na to Mathew odmítl odpovědět na kameru.

Ani Beyoncé, ani Kelly Rowland se k údajnému incidentu zatím nevyjádřily. Mlčí i členové zmiňované kapely Jagged Edge. Knowles nespecifikoval, o které členy šlo konkrétně. ■