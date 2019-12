Poslední scéna Danky v Krejzových: Známá dabérka čelila drsnému pokusu o znásilnění!

Ivana Korolová Foto: archiv FTV Prima

Seriál Krejzovi míří do finále, což znamená konec pro herečku Ivanu Korolovou (31) alias Danku Krejzovou. Jako jednu z posledních scén si pro ni scenáristé připravili pěkné drama. Vrhl se na ni chtivý investor v podání herce Tomáše Havlínka.

Ten se do seriálové Danky zamiloval a odmítnutí pro něj nic neznamená. Záhy se změní v agresora.

„S Tomášem Havlínkem, který to hrál, jsem se před natáčením na všem domlouvala. Na zkoušce jsme si říkali, kam a jak sáhne, a jestli může. Tom se ptal, co je pro mě v pohodě, a byl moc milý. Trochu se známe, tak se nám ta choulostivá scéna pokusu o znásilnění netočila nepříjemně,“ vzpomíná s úsměvem dabérka Lízy Simpsonové, která věděla už při čtení scénáře, že to nebude až tak dramatické a jako žena se bude cítit v pohodě.

„Nebála jsem se, že by mi režie nevyšla vstříc. Vždycky jsme našli zlatou střední cestu, aby bylo všem příjemně. Popravdě jsem se na to natáčení docela i těšila, protože jsem si říkala, že zažiju nějakou akční scénu.“

V okamžiku, kdy došlo na popostrkování a trhání oblečení, měla na sobě speciální kostým. „Měli jsme upravenou košili, která měla přišité knoflíčky velmi jemným stehem, aby se při ostrém záběru dala roztrhnout. Celkem jsme na to měli, myslím, dva nebo tři pokusy. Víc košil nebylo,“ prozrazuje herečka, která si na place při takovém natáčení pochvalovala vstřícnou atmosféru.

Ivana Korolová a její klip k písni Paleo

„Paradoxně to byla moje poslední scéna v Krejzových, takže se mi ani končit nechtělo a klidně bych těch pokusů brala víc,“ popisuje trochu smutné loučení Ivana Korolová, která teď momentálně žije muzikou a přípravami na Vánoce.

„Právě jsem si nadělila takový předčasný dárek v podobě své sólové desky a taky jsem dotočila další klip k písni Paleo. K tomu máme 5. 12. velký koncert v Paláci Akropolis, kde mi desku pokřtí Xindl X. Strašně se těším, že si to tam užijeme. Takže jsem pořád v nějakých přípravách a tím teď žiju,“ uzavírá svoji kapitolu v Krejzových seriálová a divácky velmi oblíbená Danka. ■