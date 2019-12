Jak si užívá mateřství? Mluvčí Gottových promluvila o dcerce, která se narodila pár dní po Slavíkově smrti

Aneta Stolzová s dcerkou a partnerem Super.cz

S malou Amálií Karlou se nyní Aneta Stolzová objevila ve společnosti. Bylo to tak poprvé, co si po porodu vyrazila na společenskou akci. „Přijali jsme pozvání Haliny na dnešní křest a vzali jsme Amálku s sebou. Spojíme to s procházkou po vánoční Praze a uděláme si hezké odpoledne,“ svěřila se s úsměvem tisková mluvčí, která si mateřství užívá.

„Já bych řekla, že Amálka je náš dvojnásobný dar z nebes. Je velmi hodná, začíná dělat první pokroky, směje se, pase koníčky, takže jako každá čerstvá maminka jsem z ní samozřejmě v sedmém nebi,“ řekla pro Super.cz. V roce 2015 přišla Stolzová o šestiletou dceru, která zemřela na vzácné nádorové onemocnění, o to víc je nyní za dcerku vděčná.

Radost z nového člena rodiny má i její starší syn. „Adámek se moc těšil. Má devět let a už je to takový chlapeček, který chce hodně pomáhat a zapojovat se. Takže je šťastný, když mu dám Amálku a může si ji pochovat, hraje si s ní. Takže Adámek je hodně šťastný a my všichni s ním,“ svěřila se Aneta, která zvládá vedle role maminky i práci.

„Pracovat jsem nepřestala, jsem za to ráda, ale zároveň si Amálku užívám. Myslím si, že skloubit práci s mateřstvím, když máte zdravé, hodné dítě, tak samozřejmě lze,“ prohlásila mluvčí, která se už nemůže dočkat nadcházejících svátků. „Budou to první Vánoce s Amálkou, s dětmi a s rodinou, takže ty letošní Vánoce budou výjimečné,“ dodala. ■