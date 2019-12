Youtuber narážel na plodnost Taylor Swift (29): Takhle na poznámku o stárnutí vajíček reagovala proslulá prostořeká modelka

Taylor Swift Profimedia.cz

Ač se to může zdát neuvěřitelné Taylor Swift (29) oslaví v pátek už 30. narozeniny. Zpěvačku si právě kvůli jejímu věku vzal na paškál třiapadesátiletý youtuber Stefan Molyneux, který proslul mimo jiné propagací tzv. vědeckého rasismu. Ten na Twitteru napsal:

„Nemohu uvěřit, že Taylor bude už třicet. Pořád vypadá tak mladě. Je to zvláštní, když si představíte, že 90 % jejích vajíček už je pryč a 97 % bude pryč do jejích čtyřiceti. Doufám, že plánuje mít brzy děti, než bude pozdě. Byla by fajn máma.“

A zatímco zpěvačka youtuberovo zjevné volání po senzaci ignorovala, jiné slavné dámy se velice dotklo. Modelka Chrissy Teigen (34), známá tím, že pro ostrá slova nejde daleko, speciálně pokud jde o internetové trolly, Molyneuxovi odpověděla. „Ty jsi tak zkur*eně divnej debil,“ napsala na svém twitterovém účtu.

Chrissy, která patří k nejvlivnějším lidem na sociálních sítích a často ji označují za královnu Twitteru, se nikdy netajila vlastními problémy s početím. Modelka má s Johnem Legendem dceru Lunu (3) a syna Milese (1). Obě děti byly počaty při asistovaném oplodnění.

Ačkoliv se Taylor k youtuberově poznámce veřejně nevyjádřila, v minulosti jasně dala najevo, že jí otázky ohledně mateřství nejsou příjemné. V květnu Cosmopolitan uveřejnil článek o tom, jak držitelka několika cen Grammy zarazila reportéra, který se jí ptal právě na to, jestli plánuje děti, když už jí bude třicet.

„Nemyslím si, že se na to ptáte mužů, kterým je třicet. Takže na to taky nebudu odpovídat,“ utnula rozhovor údajně. Po slávě dychtící uživatelé sociálních sítí by tak udělali nejlépe, kdyby Taylor a jejím vajíčkům dali pokoj. ■