Po nekonečných spekulacích šel Brad Pitt s pravdou ven: Prozradil, jak to má od rozchodu s Angelinou s ženskými

Brad Pitt Profimedia.cz

Brad Pitt (55) je v poslední době o něco sdílnější, co se jeho soukromí týče. Tři roky po rozchodu s Angelinou Jolie promluvil o alkoholismu a nyní se otevřel ohledně milostného života. V rozhovoru pro New York Times Magazine uvedl na pravou míru, jak to má s ženami, se kterými byl v posledních letech spojován. Mezi nimi byly například herečky Sienna Miller, Charlize Theron nebo léčitelka Sat Hari.