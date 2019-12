Kam až sahá ten rozparek? Slavná topmodelka málem ukázala i spodní prádlo

Alessandra Ambrosio Profimedia.cz

Byla by to škoda, kdyby se taková kráska zahalila do roláků a kalhot! Alessandra moc dobře ví, jak její tělo prodává, takže si na otvíračku vzala opravdu odvážný model.

Zelené šaty si žádaly, aby modelka odložila podprsenku, protože měly opravdu hluboký výstřih. Zároveň měly tak prostřižený rozparek, že Ambrosio málem ukázala kalhotky, pokud je tedy měla a neměla na sobě třeba spodní část plavek ze své kolekce.

Obchod otevřela v Brazílii a v plavkách se nedávno objevila také na titulce Harper´s Bazaaru Arabia. ■