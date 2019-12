Vignerová poprvé promluvila o porodu: Na celebritami milovaný císařský řez kašle, scenárista seriálu Most! Kolečko bude u toho

Aneta Vignerová

Modelka Aneta Vignerová (32) je ve 6. měsíci těhotenství a poprvé promluvila o porodu. Celebritami oblíbený císařský řez v plánu nemá. "Jeví se to tak, že to půjde normální cestou. Věřím tomu, že si to příroda vybírá sama. Pokud komplikace nejsou, není důvod do toho zasahovat například císařským řezem," řekla Super.cz Aneta.

"Při císaři miminko snáz vyleze. Víme, kdy to bude, kdy si budou moc lidi dát fotku na Instagram, ale o to asi úplně nejde," usmívá se.

Z porodu strach nemá. "O sebe se nebojím. Zatím nebylo nic, co by mě mělo překvapit, čeho bych se děsila. Teď jsem byla na glukóze a nepřišlo mi to nic hroznýho. A četla jsem o tom šílené věci. Bylo to jako hroznovej cukr s vodou," vysvětluje.

Její přítel Petr Kolečko (35) bude u porodu. I když Aneta přiznává, že původně to v plánu nebylo. "Dlouho jsem byla přesvědčená, že to chtít nebudu. Petr je ale natolik velký parťák, že si to bez něj nedovedu představit. Je na mě tak napojený, že mi tam pomůže. Vypadá to, že mě u porodu podpoří," prozrazuje modelka.

V těhotenství Aneta přibrala už čtrnáct kilogramů. Přiznává, že si dopřává pochoutky, které v minulosti jako modelka vynechávala, a jídlo si nyní užívá. To dokázala i na představení gastronomické skupiny, kde se podávaly nejrůznější gurmánské lahůdky. Aneta přiznává, že v těhotenství má největší závislost na koblihách.

"Mám ráda jeden obchoďák, kde mají dobré koblihy. Tak teď nemám problém sníst čtyři. Je to hrůza. Na tom si ujíždím. Zapíjím to plnotučným mlékem," dodala se smíchem Vignerová. ■