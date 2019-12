Tip na dlouholeté manželství od válečného veterána (89) a vítěze Talentu některé muže nepotěší

Colin Thackery Profimedia.cz

Ví, o čem mluví. Jeho svazek trval dlouhých 66 let a s manželkou Joan jej rozdělila až její smrt v roce 2016. Právě jí věnoval své vystoupení v talentové show.

Manželství, alespoň tomu jeho, také svědčila oboustranná tolerance a rozdělení rolí: navzdory Thackeryho vojenské zkušenosti byla doma „generálem“ jeho paní. „Bylo to naprosto odlišné, protože v armádě jsem velel, ale doma ne,“ poradil s úsměvem.

Do Talentu se Thackery přihlasil na výzvu přítele. „Zpíval jsem v našem klubu v královské nemocnici a jak jsem někomu říkal, bál jsem se, že čím je člověk starší, tak když nepoužívá svůj hlas, ztratí ho. A když jsem odešel z jeviště, zeptal se mě: ‚Je to pravda?‘ A já jsem řekl: ‚Samozřejmě‘. A tak mi řekl, ať jdu do toho, ať svůj hlas zužitkuji. ‚Jak?‘, ptal jsem se. Řekl mi, že právě viděl reklamy na Talent na příští rok a vyzval mě, abych se přihlásil. Tak jsem to udělal,“ povyprávěl. ■