Z toho mrazí: Střelec z Ostravy psal českému zpěvákovi bojujícímu s rakovinou

David Stypka dostával zprávy od vraha z Ostravy. Herminapress

Prý byl na Facebooku v kontaktu se střelcem Ctiradem V., který v úterý ráno v ostravské nemocnici zabil šest lidí.

„Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto,“ napsal na Facebooku Stypka.

Střelec si pravděpodobně myslel, že má stejnou nemoc jako hudebník, a proto si s ním psal. „On si mě vyhledal potom, co bulvár zveřejnil, že procházím chemoterapií. Potom mi psal, že má na 99 procent stejnou nemoc, co mám já. Celá naše diskuze byla o tom, že ho nechtějí lékaři léčit,“ citoval Stypku deník MF Dnes.

Víc už se hudebník k celé kauze vyjadřovat nechtěl. Jen dodal, že si to nedává za vinu. „Líto mi je těch lidí, kteří to odskákali,“ uzavřel Stypka. ■