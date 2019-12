Megan Fox vyrazila do společnosti v přiléhavých saténových šatech bez podprsenky. Výstřihu se nebála

Megan Fox Profimedia.cz

Šaty Megan působily jako noční košilka, která odhalovala její stále dokonale štíhlou postavu, kterou si udržela i po třech dětech.

Nebezpečný výstřih hlídal její manžel, který se letos na chvíli vrátil ke své roli Davida do nových, a nejspíš nadobro posledních dílů seriálu Beverly Hills 90210. Tihle dva mají velice bouřlivý vztah, před narozením třetího potomka se na čas rozešli, nyní to ovšem vypadá, že doma panuje klid.

Rodiče v poslední době řešili, že se do nich lidé obouvají, že nechávají jednoho ze svých synů nosit holčičí oblečení. „Slyšel jsem, že někteří lidé nesouhlasili s tím, že náš chlapec nosí šaty. Takovým bych rád řekl, že je mi to jedno. Jsou mu čtyři a může je nosit, když chce. Je to jeho život, v tomhle věku by se měl bavit. Nikomu tím přeci neubližuje,“ vyjádřil svůj postoj Green. ■