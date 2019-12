Poslední koncert Roxette v Praze vyprodal O2 arenu: Pohublá Marie Fredriksson (✝61) zpívala vsedě, ale publikum nadchla

Marie Fredriksson zpívala v roce 2015 naposledy v Praze. Foto: Jan Handrejch, Právo

Kapela Roxette byla nesmírně populární také v České republice, kde zažívala boom především v 90. letech. Marie společně s kytaristou Perem Gesslem ale vyprodávali haly i v novém tisíciletí.

Poslední koncert Roxette proběhl v České republice v roce 2015. Na hitovky slavné švédské kapely tančila vyprodaná O2 arena. Marie Fredriksson už tehdy měla za sebou náročnou léčbu nádoru na mozku, který jí lékaři diagnostikovali v roce 2002.

Ač v té době měla jen dvacetiprocentní šanci na přežití, dokázala s nemocí bojovat, a po pauze dokonce i znovu koncertovat. Zpěvačka fanoušky nezklamala a koncert odzpívala, byť bylo vidět, že není úplně ve své kůži. Viditelně pohubla a na pódiu po celou dobu zůstala sedět na židli. Pro větší jistotu se ještě přidržovala stojanu na mikrofon.

Fredriksson tehdy podala s ohledem na svůj zdravotní stav, kdy téměř oslepla na jedno oko, a nejistotu v rovnováze, obdivuhodný výkon.

Interpretka hitů Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, Spending My Time, How Do You Do! a mnoha dalších podlehla následkům dlouhé nemoci v pondělí ráno. Zanechala po sobě manžela Mikaela Bolyose a dvě děti, syna Oscara a dceru Inez Josefin. ■