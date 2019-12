Marie Fredriksson zemřela. Profimedia.cz

„S velkým zármutkem oznamujeme, že jedna z největších a nejmilovanějších zpěvaček zemřela. Marie Fredriksson zemřela v pondělí 9. prosince na následky předešlého onemocnění,“ zaznělo v prohlášení manažerky zpěvačky.

Marie se narodila 30. května 1958 ve švédském Nässjö. V roce 1986 založila společně s Perem Gesslem skupinu Roxette.

Per přidal na twitterový účet skupiny Roxette smutný vzpomínkový vzkaz: „Čas utíká neskutečně rychle. Není to tak dávno, co jsme trávili dny a noci v mém malém bytě a svěřovali si naše neuvěřitelné sny. A jaký sen jsme nakonec společně sdíleli! Je mi ctí, že jsem mohl poznat tvůj talent a štědrost. Posílám tobě a tvé rodině veškerou svou lásku. Nic už nebude jako dřív,“ napsal.

Zpěvačka v roce 2002 bojovala s nádorem na mozku a lékaři jí dávali jen 20procentní šanci na uzdravení. Kvůli zdravotním obtížím si dala skupina Roxette 7letou pauzu a na pódia se vrátili v roce 2011. Vystupovali i na svatbách švédských princezen Victorie a Madelein a v roce 2015 také vystoupili v Praze.

Před třemi lety se jí ale onemocnění vrátilo a lékaři zpěvačce zakázali koncertovat. V dubnu roku 2016 skupina zrušila všechna svá vystoupení.

Mezi jejich nejslavnější hity patří: Joyride, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, Spending My Time, How Do You Do!, Sleeping In My Car, Dangerous a desítky dalších.

S Marií se bude při soukromém obřadu loučit manžel Mikael a jejich dvě děti, šestadvacetiletá dcera Inez Josefin a syn Oscar (23).

Jednou z nejznámější písní Roxette je It Must Have Been Love