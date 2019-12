Pánové, to je pohled: Bývalá misska předvedla své sexy tělo v bikinách na pláži

Michaela Štoudková si užívá u moře. Foto: instagram M.Štoudkové

Opět si užívá v exotice. Modelka Michaela Štoudková (34) je takřka neustále na cestách. Když zrovna nenavštěvuje sousední země, její cesty vedou do teplých krajin. Oblíbené Bali, kde svého času byla snad víc než doma, tentokrát vyměnila za jinou lokalitu.

Cílem cesty pohledné plavovlásky se tentokrát stal Vietnam. Míša už si pár dní užívá na ostrově May Rut, který je opravdovým rájem na zemi. „Pěkně se poválet v písku, to je moje, pak se to ze mě sype pěkně celý den,“ napsala si Štoudková ke snímku na sociální síti, na kterém se v bikinách pochlubila sexy figurou.

Na dovolené se modelka ale nevěnuje jen chytání bronzu nebo svůdnému pózování před objektivem. „Ranní cvičení nebo běhání mi jde po ránu o hodně líp, když jsem pryč. A dokonce mi to i vydrží a každý den se hecnu. No, bylo by dobrý si tuhle morálku udržet i doma,“ svěřila se Štoudková ze své dovolené. ■