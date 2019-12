Gwyneth Paltrow si pod stromeček naděluje vibrátor: Podívejte se, jakou má ze sexuální pomůcky radost

Gwyneth Paltrow Profimedia.cz

Na svůj instagramový účet přidala Gwyneth reklamní video, které láká k nákupům na vánoční svátky. Ústředním sdělením je udělat něco pro ostatní, ale nezapomínat při tom na sebe. Tím se herečka ve videu také řídí.

V reklamním spotu se Paltrow připravuje na vánoční pohodu a vše komentuje mužský hlas. Po balení dárků, umíchání drinků a nalezení správného outfitu bere Gwyneth do ruky dárky, které když dává do punčoch na krbu, hlas praví: „Udělejte něco pro ostatní, ale nezapomeňte na číslo jedna. Ano, to je vibrátor.“

V ten moment dává do punčochy herečka sexuální pomůcku, která na jejích stránkách nese název „Romantický vibrátor“. V poslední chvíli se ovšem zarazí a místo do punčochy si bere vibrátor do náruče a odchází s ním ze záběru. Tenhle zatočený silikonový pomocník má budovat lásku k sobě samotné a evidentně jej ráda využívá i Gwyneth. Jak rychle se asi vyprodá? ■