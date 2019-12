Zimní kabát vyměnila za bikiny: Čerešňáková poslala pozdrav od moře a předvedla tělíčko v plavkách

Eva Čerešňáková si užívá na dovolené. Foto: Super.cz/Facebook E. Čerešňákové

Místo pečení cukroví a kupování vánočních dárků vyrazila za dobrodružstvím. Eva Čerešňáková (33) si zabalila kufry a odletěla poznávat Jižní Ameriku. A nutno říct, že to I. vicemiss z roku 2007 vzala opravdu z gruntu.

Nejdříve její kroky vedly do Argentiny, kde navštívila nejenom hlavní město, ale vyrazila i na výlet do hor, který si užívala z koňského sedla. Následně se vypravila do Uruguaye. Odtud poslala svým fanouškům prosluněný pozdrav od moře.

Modelka se na snímku předvedla v bikinách a s úsměvem od ucha k uchu. “Na začátek prosince maximálně vyhovující teplota, vůbec si nemůžu stěžovat. Léto bych mohla mít celý rok,” svěřila se Eva, která v plavkách předvedla svou štíhlou figuru. Její další kroky vedly do Bolívie, kde si aktuálně užívá svou dobrodružnou cestu s batohem na zádech. ■