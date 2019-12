25 let od vydání hitu, který z ní udělal světovou hvězdu: Podívejte se, jak dnes vypadá blonďatá zpěvačka Whigfield

Whigfield Profimedia.cz

Dnes už je Sannie 49 let a pro 9Honey se vyjádřila, že se cítí poctěna, že se její hit stal populárním, ale zpětně by si přála, aby byla na slávu, která poté přišla, lépe připravená. „Přála bych si, aby mě někdo na to všechno připravil, protože jste víceméně vtlačeni do celé té situace,“ vyjádřila se Carlson a dodala: „Potřebujete mít silnou osobnost a myslím si, že si musíte být jisti tím, co děláte. Já miluju být na pódiu, a to dodnes - stále si to užívám a miluju své publikum.“

Zpěvačka vypadá stále dobře a je vidět, že služby estetické medicíny jí nejsou cizí

Zpěvačka už nyní sice vystupuje pod svým civilním jménem, ale jako Whigfield se stále objevuje na koncertech hvězd z devadesátek, se kterými příští rok vycestuje i do Austrálie a na Nový Zéland. ■