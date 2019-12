Letos už si prý dá pozor: Moderátorka Gabriela Lašková na Vánoce už třikrát řešila požár

Gabriela už má výzdobu hotovou. Foto: instagram G.Laškové

„Snad už třikrát nám vzplál adventní věnec. Vždycky jsme ho měli zapálený v naší přítomnosti a velmi rychle zasáhli, ale opatrnosti v tomhle případě není nikdy dost,“ prozradila moderátorka, která se toho, že by na Vánoce vyhořela, opravdu bojí.

A jak Lašková Vánoce slaví? „S rodinou. I když to znamená, že svátky projezdíme po republice a stojí nás to občas hodně sil, ale máme to tak s manželem rádi, o Vánocích má být rodina spolu. Už proto máme náš byt vyzdobený už na konci listopadu a stromeček v půlce prosince, abychom si ho pořádně užili,“ svěřila se se smíchem Gabriela.

Ta mimo jiné poctivě dodržuje i tradiční zvyky. „Od kapří šupiny pod talířem, tradiční jídlo, rozkrojení jablka, lití olova, čekání na Ježíška, prskavky, zvoneček, zpívání koled a Popelka. Obecně miluji pohádky a vánoční filmy. Sleduji je celý advent, ne-li už od konce listopadu,“ dodala moderátorka. ■