Tohle musí rvát mamince Tereze Pergnerové srdce: „Nikdy jí neodpustím, že nás tady nechala,“ říká holčička z Mise o své matce

O sourozence, které opustila matka, se musí postarat jejich stateční prarodiče. Video: Nova TV

Manželský pár spolu žije 30 let a narodily se jim dvě děti, Petra a Lukáš. Se synem problémy nikdy nebyly, dokonce se vždy snažil být svým rodičům oporou, na dceru Petru se ovšem od puberty spolehnout nemohli. Petře se narodily také dvě krásné a zdravé děti, Petruška a Adam, o které ale jejich otec nejevil zájem. Neměla kde bydlet, ale přístřešek jí poskytli právě rodiče, kteří tu pro ni byli za každé situace. Petra bohužel výchovu svých dětí nezvládala. Nedokázala se svým ratolestem věnovat tak jako jiné maminky. Přestože se Květoslava a Petr snažili své dceři pomáhat, jak to šlo, a dokonce jí našli práci nebo sehnali podnájem v sousedním bytě, Petra si jejich pomoci nevážila. Do práce nechodila a děti přestala zvládat úplně. Malá Petruška a Adam proto často vyhledávali pomoc u babičky a dědy, ke kterým ze sousedního bytu utíkali. Aby sourozenci neskončili v dětském domově, rozhodli se Květa a Petr vychovat svá vnoučata sami.

„Já mamince nikdy neodpustím, že nás tady nechala. Jsem ráda, že jsem u babičky a u dědy,“ říká devítiletá Petruška.

Petře se později narodilo ještě třetí dítě, chlapeček Martin, kterého krátce po porodu nechala v azylovém domě a zmizela. Květu a Petra víc než cokoli jiného tíží fakt, že vnuk Martin musel do náhradní rodiny, protože by se o další dítě nezvládli v důchodu postarat. Tereza Pergnerová (45), která je životním příběhem prarodičů šokovaná, zkusí se svým týmem vytvořit rodině lepší podmínky rekonstrukcí starého bytu.

Na příběh dvou statečných důchodců se můžete podívat ve videoukázce. ■