Co má Lucie Bílá společného s Bonnie Tyler? Známe tajemství jejich jmen!

Bonnie Tyler Foto: archiv B. Tyler

Lucii Bílou (53) zná celé Česko, málokdo ale tuší, že její vlastní jméno je Hana Zaňáková. Ke změně jména přistoupila na radu svého tehdejšího manažera Petra Hanniga v počátcích své kariéry, protože v té době byla mnohem slavnější Hanka Zagorová. Z podobných důvodů ke změně jména přistoupila i Bonnie Tyler, která sice se zpíváním začala v sedmnácti letech, o novém jméně ale začala uvažovat o devět let později.

„Začala jsem zpívat, když mi bylo 17 a půl. Velký boom jsem měla, když mi bylo 26. Podepsala jsem skvělý kontrakt, to jsem ani neočekávala. Měla jsem štěstí, že jsem byla objevena náhodou. Zpívala jsem v londýnském klubu a dva hledači talentů si přišli poslechnout nějaké chlapce. A uslyšeli mě, a nabídli mi kontrakt,” zavzpomínala zpěvačka, které se tak díky náhodě nezměnil jenom život, ale i jméno.

„Tehdy jsem si své jméno změnila na Bonnie Tyler, protože znělo líp. Lidí s příjmením Hopkins bylo hodně a v Anglii byla známá zpěvačka Mary Hopkin a nechtěla jsem, aby si mě s ní pletli,” přiznala Tyler.

Ta se na rozdíl od Bílé při výběru nového jména spoléhala pouze sama na sebe.

„Udělala jsem si dva papíry. Na jednom byla křestní jména, na druhém příjmení. A prostě jsem to různě kombinovala a vybrala jsem si Bonnie Tyler, protože to dobře zní,” uzavřela zpěvačka, která se i díky svému charakteristickému hlasu proslavila po celém světě a například její píseň Total Eclipse of the Heart, za kterou byla zpěvačka dokonce nominovaná na cenu Grammy, má na Youtube neuvěřitelných 641 miliónů zhlédnutí.

Bonnie Tyler nyní míří i do Česka. Velšská zpěvačka na konci března 2020 chystá v Česku hned dva koncerty. 28. března vystoupí ve Sportovní hale v Příbrami a o den později ve velkém sále pražské Lucerny. ■