Tomáš Plekanec je velký vtipálek. Foto: Instagram T. Plekance

Jágr měl nedávno strávit noc s bývalou tenistkou Danielou Hantuchovou. Rande Jágra s půvabnou Slovenkou neušlo ani Plekancovi, který sám žije s bývalou tenistkou Lucií Šafářovou (32). Jaromírovi proto nabídl, že si to časem můžou všichni rozdat na kurtu ve čtyřhře.

„Nevím, jestli jsou ty spekulace pravdivé, ale kdyžtak jsme připraveni na deblíka,“ vtipkoval Plekanec na Instagramu. A to by mohl být opravdu zajímavý zápas. Uvidíme, jaký vtípek si pro Plekance vymyslí Jágr, který je známý svým velkým smyslem pro humor. Pleky se má určitě na co těšit. ■