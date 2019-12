Herec z Modrého kódu a hodný bankéř z reklamy překonal sám sebe: Poprvé v životě se vydrápal na koně

Měcháček si poprvé vyzkoušel jízdu na koni. Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

Jízda na koni často patří k dovednostem, které by herci měli umět. Tomáš Měcháček, který je známý nejenom jako hodný bankéř z reklamy, ale také z Modrého kódu, se s tím dlouho nesetkal. To se ale nedávno změnilo.

Místo do ateliéru nemocničního prostředí se vydal na ranč, kde pro něho a jeho kolegyni Annu Fixovou byla připravená projížďka na koních. „Nikdy jsem se koní nebál, ale taky by se mi nelíbilo, kdyby mi někdo lezl na záda a chtěl po mně, abych ho někam donesl,“ svěřil se během natáčení Měcháček.

„Nicméně jsem byl okolnostmi natáčení donucen se na koně vydrápat a předstírat jízdu. Naštěstí jsem šikovný a skromný herec a zahrál jsem to tak dobře, že ani koně si nevšimli, že to neumím. Ale že budu muset jezdit na koni i v Modrém kódu, to jsem opravdu nečekal,“ smál se Měcháček.

Pro jeho hereckou kolegyni nešlo o premiéru. S koňmi má zkušenosti. „Koně mám moc ráda, moje rodina – strejda s tetou – dokonce mají na chalupě šest koní. Takže kdykoli chci, mohu být u koní, to je velká výhoda,“ sdělila nám představitelka Kláry. Na vyjížďky ale ani ona moc nevyráží. ■