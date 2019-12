S věkem začíná mít Ivana Jirešová problémy s pamětí: Bude si po 9 letech z Kata Mydláře něco pamatovat?

Jirešová se objeví na jevišti v oblíbeném muzikálu. Super.cz

Devět let je dlouhá doba. A to i pro herečku, která si cvičí paměť takřka denně. Ivana Jirešová (42) ale v hlavě texty příliš dlouho nenosí. Jakmile přestane jedno představení hrát, vykouří se jí z hlavy. Jinak tomu nebylo ani u muzikálu Kat Mydlář, který se jeho tvůrci nyní rozhodli po 9 letech vrátit na prkna.

„Je to třetí představení, do kterého jdu podruhé. Budu mít stejnou roli, ale jsem starší a určitě tam přinesu ještě něco jiného ze sebe, co jsem prožila,“ svěřila se na tiskové konferenci znovu obnoveného muzikálu herečka. Vedle toho přiznala, že s pamětí je to u ní trochu horší.

„Devět let, to mi fakt nenaskočí, vůbec si nepamatuji, a čím jsem starší, tak ta paměť se restartuje pomalu, jsem prázdná nádoba, když se nehraje, tak to zapomenu do týdne,“ řekla se smíchem Jirešová, která se v oblíbeném muzikálu objeví v roli Bětušky a bude se alternovat s Markétou Procházkovou.

Než si začne pilovat text, dá si ale oddych během vánočních svátků, které má Ivana ráda. „Miluji tohle období, ale mám výčitky, že nemám ještě úplně všechno připravené. Mám ozdoby, ale dárky mám asi tak 30 %, ale to zvládnu,“ prozradila Jirešová, která ráda tráví Vánoce doma s rodinou. „Jsem každý rok s rodinou v Písku, jsem klasik a tradicionalista,“ řekla herečka a prozradila, co si přeje její dospívající dcera Sofie za dárky.

„Ona chce iPhone, jako všichni teenageři, a pak chce ukulele. Toho já se bojím, protože pak nebudu doma moct existovat a budu muset chodit se sluchátky, budu ho muset alespoň nechat naladit,“ dodala se smíchem Ivana. ■